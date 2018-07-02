Белый дом прокомментировал возможную встречу лидеров США и КНДР осенью

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Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что не опровергнет и не подтвердит появившуюся в прессе информацию о возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына осенью в Нью-Йорке. Заявление Конуэй прозвучало на встрече с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам Конуэй, у госсекретаря Майка Помпео и помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона есть стратегия "как приступить к конкретным шагам по реализации" достигнутых в Сингапуре 12 июня лидерами Америки и Северной Кореи договоренностей.

Как сообщалось ранее, встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти осенью на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В Сингапуре Трамп и Ким подписали документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства о денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон, в свою очередь, гарантирует безопасность. Сроки не оговорили, а согласились с тем, что они определятся на следующих переговорах.

Ранее Болтон сообщил, что Вашингтон "разработал программу", которая позволит в течение года закрыть программы Пхеньяна по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет.