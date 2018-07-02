Белый дом прокомментировал возможную встречу лидеров США и КНДР осенью

2 июля, 18:32
Фото: ТАСС/Zuma/Cheriss May
Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что не опровергнет и не подтвердит появившуюся в прессе информацию о возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына осенью в Нью-Йорке. Заявление Конуэй прозвучало на встрече с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
По словам Конуэй, у госсекретаря Майка Помпео и помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона есть стратегия "как приступить к конкретным шагам по реализации" достигнутых в Сингапуре 12 июня лидерами Америки и Северной Кореи договоренностей.
Как сообщалось ранее, встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти осенью на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.
В Сингапуре Трамп и Ким подписали документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства о денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон, в свою очередь, гарантирует безопасность. Сроки не оговорили, а согласились с тем, что они определятся на следующих переговорах.
Ранее Болтон сообщил, что Вашингтон "разработал программу", которая позволит в течение года закрыть программы Пхеньяна по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: