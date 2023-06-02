В России предложили запретить людям с двойным гражданством быть спонсорами партий

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В России предложили запретить людям с двойным гражданством заниматься спонсированием партий. Соответствующее обращение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Согласно письму, на фоне попыток внешнего вмешательства в российскую политическую систему за последнее время власти утвердили ряд мер по ограничению этого влияния.

По статье "О политических партиях" иностранные агенты, иностранные граждане, зарубежные организации, российские организации с определенной долей иностранного участия в уставном капитале и другие не могут быть жертвователями средств в адрес той или иной фракции. При этом, уточняется в обращении Орлова, в положении не прописано, что люди с двойным или более гражданством не могут финансировать политическим партии.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части ограничения права лиц с двойным гражданством выступать в качестве жертвователей средств в адрес политических партий", – передает текст обращения RT.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предложил предоставить только проживающим в России иностранным агентам возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста. Он отметил, что несколько артистов, которые получили статус иноагента, обратились в суд с такими исками.

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