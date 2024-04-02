Колокольцев заявил о раскрытии полицейскими ячейки запрещенного "Правого сектора"

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Сотрудники полиции в 2023 году вскрыли в России ячейку украинского "Правого сектора" (террористическая организация, запрещена на территории РФ), а также некоторых других экстремистских организаций. Об этом в ходе расширенной коллегии МВД заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Приоритетной задачей остается противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур", – цитирует ТАСС.

По словам министра, полиции удалось сохранить контроль над правопорядком, несмотря на попытки киевского режима и западных страны создать напряженность в стране.

Ранее сообщалось, что российский кабмин решил поддержать законопроект об уголовной ответственности за диверсию с 14 лет. В настоящее время к уголовной ответственности с такого возраста могут привлекать только тех граждан, которых обвиняют в убийстве, вымогательстве, захвате заложника и вандализме.