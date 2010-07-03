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16:57

Путин готов содействовать переговорам по Карабаху

политика

16:57

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность диалога Баку и Еревана по нагорно-карабахскому урегулированию. Глава российского государства подчеркнул, что нужно оказать содействие в этом вопросе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Алиев провели телефонный разговор. Азербайджанский лидер оценил свою встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по нагорно-карабахскому урегулированию. Переговоры прошли в Вене 29 марта.

Президент РФ заявил, что важно активизировать переговорный процесс между Баку и Ереваном.

"Выражена готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ", – сказано в сообщении Администрации президента России.

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политика

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