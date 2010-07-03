Пушков ответил на слова главы МИД Украины про разрыв договора о дружбе с РФ

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который решил поздравить своих соотечественников с прекращением действия Договора о дружбе с Россией. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Ирония в том, что в нем (Договоре) была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко", – заявил Пушков в своем микроблоге Twitter.
Он добавил цитату Эйнштейна, отметив, что "бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая".
В сентябре 2018 года действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Договор был заключен 31 мая 1997 года. Когда Украина отказалась продлевать договор, Пушков отметил, что украинские власти "выстрелили себе в ногу".
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