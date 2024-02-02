Таможенники Забайкалья задержали поезд с военной формой ВСУ, шедший из Китая

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Военную форму с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в контейнерах грузового поезда на железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск" у границы с Китаем. Об этом заявил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев, пишет ТАСС.

Он уточнил, что груз шел транзитом через Китай в Польшу, а в декларации была указана "спортивная и рабочая одежда". Однако при досмотре выяснилось – по своим параметрам груз не похож на спортивную одежду. Внутри оказались емкости с адресами доставки на Украину, подчеркнул Игнатьев.



С поезда было задержано 8 контейнеров, их досмотр продолжается. Начальник таможни указал на заводской способ упаковки емкостей с формой ВСУ, так как те были спрессованы и помещены в вакуумную упаковку.

"Может, это и не в Китае изготавливали. ФСБ уже работает по полной программе", – сказал он.

Воинское обмундирование зеленого цвета, на самих бирках изготовитель не указан, зато есть информация про военную форму на украинском языке. Игнатьев уверен, что досмотр будет идти еще неделю, но уголовного дела пока еще не возбуждали.

Также он напомнил, что после начала СВО на местной таможне появилась традиция отправлять конфискат в качестве гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Это касается как инструментов и одежды, так и средств личной гигиены.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские госинституты не могут повысить уровень укомплектованности армии Украины без применения "непопулярных мер". О каких именно мерах идет речь, он не рассказал.

Также Залужный назвал несовершенство нормативно-правовой базы и частичную монополизацию оборонной промышленности одними из множества проблем страны. Это приводит к проблемам в создании боеприпасов и усиливает зависимость Украины от поставок Запада.

Негативный осадок остался после того, как наступательные действия Киева провалились, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Также он признался, что во время событий 2023 года "были определенные тактические ошибки". Подоляк указал на необходимость изменить тактику украинской армии и поставить туда больше вооружения.

Более 190 российских военных вернулись в Россию из зоны СВО