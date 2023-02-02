Соратник Кадырова объяснил планы объявить главу Чечни отцом народа

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Законопроект об изменениях Конституции Чечни необходим, чтобы установить единообразие в употреблении наименования должности главы республики на чеченском языке. Об этом спикер парламента региона Магомед Даудов написал в своем телеграм-канале.

По его словам, понятие "Мехкан Да" является исторически устоявшимся среди местного населения. Даудов уточнил, что в переводе на русский язык оно означает "высшее должностное лицо республики".

По его мнению, это понятие наиболее точно передает значение как ответственного за свой народ руководителя.

Ранее проект о наделении Кадырова титулом "Мекхан Да" путем внесения соответствующих изменений в Конституцию республики появился на сайте чеченского парламента. Дословно словосочетание "Мехкан Да" переводится как "отец края", однако применяется в значении "отец народа".



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