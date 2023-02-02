Кадырова захотели наделить титулом "отец народа"

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Группа депутатов парламента Чечни во главе со спикером Магомедом Даудовым предложила дополнить наименование должности главы региона Рамзана Кадырова титулом "Мекхан Да" ("отец народа"), внеся поправки в конституцию республики. Проект соответствующего закона размещен на сайте чеченского парламента.

Законопроект предполагает внесение поправки в статью 63, в которой перечислены полномочия главы региона.

"Абзац первый после слов "Глава Чеченской Республики" дополнить словами "Мехкан Да", – указано в документе.

Дословно словосочетание "Мехкан Да" переводится как "отец края", однако применяется в значении "отец народа".

Ранее Госсовет Татарстана принял решение о переименовании должности главы региона с президента на главу – раиса Республики Татарстан. Предполагается, что изменения вступят в силу при действующем руководителе региона Рустаме Минниханове.

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