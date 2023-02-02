В Госдуме усомнились в необходимости наделить Кадырова статусом "отца народа"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Предложение внести в чеченскую конституцию изменения, которые дополнят название должности главы региона Рамзана Кадырова титулом "отец народа", скорее всего, не реализуется. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на первого зампреда думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова.

Парламентарий заявил, что это связано с популярностью универсализации у региональных законодательств. По словам депутата, в теории добавить в конституцию несколько слов можно. Вместе с тем Синельщиков задался вопросом, чем Чечня отличается от других российских республик. Такая инициатива может стать причиной развития центробежных сил.

Синельщиков подчеркнул, что России необходимо лишь единое регулирование, которое не ущемляет права субъектов страны. Депутат отметил, что тенденция к универсализации законодательств имеет отношение к пониманию россиянами административного устройства всех регионов.

Ранее команда депутатов парламента Чечни во главе со спикером Магомедом Даудовым предложила внести в конституцию республики дополнение, согласно которому к должности Кадырова добавится титул "Мекхан Да" ("отец народа"). Словосочетание также переводится как "отец края".

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