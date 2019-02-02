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10:32

На Украине облили зеленкой кандидата в президенты

политика

10:32

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Фото: www.youtube.com

В Бердянске перед встречей с избирателями облили зеленкой кандидата на пост президента Украины от фракции "Оппозиционный блок – партия мира и развития" Александра Вилкула. Об этом политик сообщил в своем Facebook.

На политика напал местный житель 1985 года рождения, полиция задержала его. Вилкул получил ожог роговицы глаза.

Вилкул обвинил в происшедшем Службу безопасности Украины, которая, "получила команду организовывать такие нападения в ходе кампании через "подконтрольных радикалов".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 28 человек. Наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. По последним данным, рейтинг кандидатов возглавил Зеленский, за которого готовы проголосовать 19% избирателей.

политика

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