В ОБСЕ навали исчерпанным разговор об исключении России из организации

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Обсуждения вокруг возможного исключения РФ из ОБСЕ в связи с нарушением базового принципа организации исчерпали себя. Об этом сообщил председатель ОБСЕ и глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции по результатам заседания в Скопье, передает РИА Новости.

"Есть два аргумента, почему этого нельзя сделать: легальный и политический", – отметил он.

Как утверждает председатель ОБСЕ, без согласия России принцип всеобщего консенсуса не сможет функционировать должным образом. При этом он уточнил, что некоторые страны расходятся в своих мнениях по поводу консенсуса, который ранее уже был использован во время исключения из организации Югославии в 1992 году.

Также Османи указал на то, что некоторые члены ОБСЕ предполагали, что организация была необходима для взаимодействия между странами, имеющими противоположные позиции.

"Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать их вместе через сотрудничество и вовлечение, всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в нашем регионе", – объяснил Османи.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе можно попытаться спасти как площадку для диалога, однако ее шансы невелики. По его словам, ОБСЕ создали изначально для широкого диалога в рамках всей Европы на основе взаимоуважения. В результате, считает он, организацию превратили в придатки ЕС и НАТО, сделав из них маргинальные структуры для использования в рамках своей политики.



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