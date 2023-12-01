Медведев заявил, что на военную службу приняли более 452 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 452 тысяч человек отправились на службу с 1 января по 1 декабря 2023 года, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Сибирский федеральный округ, где он осмотрел пункт сбора и провел собрание по поводу доукомплектования российской армии.

"Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск", – заявил он.

Ранее Медведев заявлял, что с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России приняли свыше 231 тысячи человек. По его словам, службу по контракту нужно сделать максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения, уточнил он.



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