Захарова раскритиковала костюмы детей Блинкена на Хеллоуин

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала костюмы детей американского госсекретаря Энтони Блинкена на Хеллоуин. Их образы были с отсылками к Украине, отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Она рассказала, что сын Блинкена пришел в костюме президента Украины Владимира Зеленского, в камуфляже, а девочка надела синее платье и накинула на плечи желтый платок, создав отсылку к украинскому флагу.

"Вы, наверное, видели. Чудовищно, <...> это такой цинизм", – заявила Захарова.

Ранее эти наряды также оценил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, для Америки сейчас нет никого страшнее и потешнее украинской власти. Также парламентарий увидел параллель между Хеллоуином и политикой официального Киева: якобы американцы могут лишить Украину финансирования и тем самым превратить эту страну в тыкву.

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