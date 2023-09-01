Соглашения о защите капиталовложений действуют и на новых территориях РФ – МИД

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Российская сторона проинформировала другие государства о том, что действующие соглашения о поощрении и защите капиталовложений распространяются в том числе на новые российские регионы. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В соответствии с указанными уведомлениями соглашения о поощрении и защите капиталовложений применяются к правоотношениям, возникающим из вложения в соответствии с законодательством Российской Федерации капиталовложений на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – поделились в ведомстве.

Москва также подтвердила, что соглашения действуют аналогичным образом в отношении Крыма и Севастополя.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти в ближайшие годы направят 1,9 триллиона рублей на развитие новых регионов. По его словам, РФ создала несколько программ развития этих территорий. В частности, они включают достижение общероссийского уровня по теме социального характера.

Путин заявил о необходимости помочь аграриям в новых регионах России