Премьер Эстонии уверена, что останется на посту после скандала с бизнесом ее мужа в РФ

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что, скорее всего, останется на своем посту благодаря поддержке от правящей коалиции невзирая на ситуацию, связанную с бизнесом ее супруга Арво Халлика в России. Об этом сообщает Bloomberg.

"Сейчас я в этом уверена. Это подтвердили мои партнеры по коалиции", – сказала она, говоря о вотуме недоверия и его влиянии на то, останется ли Каллас у власти.

Она также повторила, что не была связана с работой Халлика и какое-то время ничего о ней не знала.

"Я ничего не знала о его деятельности, я не была связана с его деятельностью", – добавила премьер.

Ранее Каллас выразила сожаление по поводу ситуации с бизнесом ее мужа в РФ и подтвердила, что не намерена уходить в отставку. Поддерживать любого рода отношения с российской стороной после украинского кризиса является неверным решением с моральной точки зрения, подчеркнула она.

Супруг Каллас Арво Халлик на прошлой неделе рассказал, что продал все свои акции транспортной компании Stark Logistics и вышел из правления компании. Премьер уточнила, что ее муж прекратил бизнес с РФ через месяц после начала военных действий.

Фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза, добавила премьер.



Новости мира: премьер Эстонии заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в РФ