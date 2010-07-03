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15:12

Жеребьевка эфирного времени между кандидатами в МГД пройдет 2 августа

политика общество

15:12

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Жеребьевка по распределению эфирного времени на региональных каналах между кандидатами в депутаты Московской городской думы будет проведена 2 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как отметил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, предвыборная агитация на федеральных каналах начнется с 12 августа. Жеребьевка пройдет в два этапа. 2 августа определят, какие избирательные округа, в какой день и в какое время выйдут в эфир. Затем на основе полученных результатов окружные избиркомы установят очередность выхода в эфир агитационных роликов своих кандидатов.

Оба этапа должны быть завершены до 5 августа.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.

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политика общество

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