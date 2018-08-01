Эксперт прокомментировал заявление "Нафтогаза" по "Северному потоку – 2"

1 августа, 22:57
Фото: Stefan Sauer DPA/TASS
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал слова коммерческого директора "Нафтогаза", рассказавшего о способах остановить строительство "Северного потока – 2".
"Дания действительно задерживает строительство "Северного потока –2", потому что не дает разрешение на прокладывание труб в своих территориальных водах", – цитирует Митрахович RT.
Вопрос заключается в том, сколько они смогут тянуть, так как срывают проект, в котором участвует несколько стран, отметил эксперт.
По его словам, если Дания не даст разрешение, проект будет строиться в обход в исключительной экономической зоне.
"Что касается американских санкций, они могут создать проблему, но вопрос в том, какого уровня жесткости они будут", – сказал Митхарович.
Эскперт считает, что если США начнут применять санкции на практике, то столкнутся с недовольством Европы.
Также Митрахович прокомментировал позицию Германии, которая решила строить терминалы для приема сжиженного газа. По его словам, это своего рода уступка в адрес Дональда Трампа.
Ранее в "Нафтогазе" заявили о том, что американские санкции или позиция датской стороны могут остановить строительство "Северного потока – 2".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: