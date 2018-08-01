Эксперт прокомментировал заявление "Нафтогаза" по "Северному потоку – 2"

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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал слова коммерческого директора "Нафтогаза", рассказавшего о способах остановить строительство "Северного потока – 2".

"Дания действительно задерживает строительство "Северного потока –2", потому что не дает разрешение на прокладывание труб в своих территориальных водах", – цитирует Митрахович RT.

Вопрос заключается в том, сколько они смогут тянуть, так как срывают проект, в котором участвует несколько стран, отметил эксперт.

По его словам, если Дания не даст разрешение, проект будет строиться в обход в исключительной экономической зоне.

"Что касается американских санкций, они могут создать проблему, но вопрос в том, какого уровня жесткости они будут", – сказал Митхарович.

Эскперт считает, что если США начнут применять санкции на практике, то столкнутся с недовольством Европы.

Также Митрахович прокомментировал позицию Германии, которая решила строить терминалы для приема сжиженного газа. По его словам, это своего рода уступка в адрес Дональда Трампа.

Ранее в "Нафтогазе" заявили о том, что американские санкции или позиция датской стороны могут остановить строительство "Северного потока – 2".