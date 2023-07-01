Зеленский ввел санкции на десять лет против двух экономических зон России

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Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер сроком на десять лет в отношении российских особых экономических зон "Технополис Москва" и "Лотос", передает ТАСС.

Указ, которым вводится в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны, опубликовали на сайте украинского лидера. Ограничения также затронут руководителей упомянутых зон.

Кроме этого, Зеленский ввел санкции против 190 физлиц сроком на десять лет. В списке, в частности, есть и граждане России. Также санкции введены против 291 юридического лица, в том числе, российских заводов и компаний.