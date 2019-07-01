Медведев объявил об изменениях в работе "Единой России"

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Одним из основных направлений в работе "Единой России" является защита прав граждан. Об этом заявил Дмитрий Медведев, сообщает газета "Известия".

Сейчас такая работа проходит через сеть общественных приемных партии в регионах. Медведев отметил, что благодаря им партия каждый год получает миллионы обращений россиян.

"Только за пять месяцев 2019 года (до 1 июня) в приемные лично или письменно обратилось почти полтора миллиона человек – 1 489 152 человека. Я специально называю точную цифру, чтобы еще раз подчеркнуть – нам важен каждый. Я лично веду прием – и в Москве, и когда езжу по стране. Коллеги в приемных проводят огромную работу", – сказал Медведев.

Он отметил, что следует менять работы приемных, поскольку данный ресурс "Единая Россия" использует недостаточно. Медведев заявил, что к партии в основном обращаются пенсионеры, а доля молодежи не превышает 8%. Он подчеркнул, что приемные должны работать по-другому – и по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа.

Для перемен можно учитывать опыт МФЦ или создать специальный правозащитный центр, где будут работать юристы, добавил премьер-министр.

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир. "Я отреагирую на некоторые вещи, которые я увидел на экране. Среди вопросов есть достаточно острый: "Куда ведет нас "банда патриотов" из ЕР", – сказал Путин. Президент сказал, что это "вопрос политического характера", и заявил, что не хотел бы использовать определение "банда патриотов" в отношении партии.

