10:07Политика
Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавии
Фото: AP Photo/Andreea Alexandru
Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом информирует государственное информационное агентство Moldpres.
По данным СМИ, президент Украины первым из глав государств прибыл в винодельческий комплекс Мimi. Территория находится рядом с Кишиневом в селе Бульбоака. Там состоится встреча на высшем уровне.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин выразил мнение, что Евросоюз старается настроить Молдавию на конфронтацию с российской стороной. Дипломат утверждает, что антироссийская повестка их миссии в стране даже не скрывается.
Вместе с этим замминистра усомнился, что новое присутствие ЕС в Молдавии будет содействовать стабилизации обстановки в государстве с учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза.
МИД рекомендовал гражданам РФ учитывать возможные риски при поездке в Молдавию
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