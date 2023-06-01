Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавии

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Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом информирует государственное информационное агентство Moldpres.

По данным СМИ, президент Украины первым из глав государств прибыл в винодельческий комплекс Мimi. Территория находится рядом с Кишиневом в селе Бульбоака. Там состоится встреча на высшем уровне.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин выразил мнение, что Евросоюз старается настроить Молдавию на конфронтацию с российской стороной. Дипломат утверждает, что антироссийская повестка их миссии в стране даже не скрывается.

Вместе с этим замминистра усомнился, что новое присутствие ЕС в Молдавии будет содействовать стабилизации обстановки в государстве с учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза.