Депутаты ГД подали декларации о доходах и имуществе за 2023 год

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Депутаты Госдумы подали информацию о доходах и имуществе за прошлый год, 448 парламентариев предоставили ее в срок. Об этом рассказал глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам Отари Аршба.

С его слов, два депутата ранее покинули свой пост. Аршба также напомнил об указе президента, согласно которому парламентарии, принимающие участие в спецоперации, могут не передавать такие сведения как в отношении себя лично, так и в отношении своих супругов и детей.

"Смею вас заверить, что подавляющее большинство наших коллег этим правом не воспользовались, они все равно представили эти данные", – передает Агентство "Москвы" слова Аршбы.

Он также сообщил о возможности для парламентариев до 1 мая направить в комиссию дополнительные данные в случае обнаружения неточностей в декларациях. По словам Аршба, вся информация будет учтена.

С 1 марта прошлого года в РФ действует закон, который предполагает публикацию в онлайн-формате сведений о расходах и имуществе без указания персональных данных депутатов и сенаторов.

Между тем ГД и российский кабмин начали работу над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов компаний и физлиц. Как уточнил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нижняя палата парламента и правительство будут плотно взаимодействовать и постараются оперативнее реализовать соответствующие предложения.