01 апреля, 10:02Политика
Шойгу вручил "Золотую Звезду" военным, проявившим мужество и героизм в СВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военным, которые проявили мужество и героизм в ходе выполнения задач спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что Шойгу поздравил военнослужащих, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов на службе.
"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам, удачи нам всем и, конечно, победы!" – отметил министр.
Ранее Шойгу наградил аналогичной медалью командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева. Министр поздравил командующего и также пожелал ему дальнейших успехов на военной службе. По его словам, заслуги Мордвичева уже оценила вся страна.
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