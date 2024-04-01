Шойгу вручил "Золотую Звезду" военным, проявившим мужество и героизм в СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военным, которые проявили мужество и героизм в ходе выполнения задач спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что Шойгу поздравил военнослужащих, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов на службе.

"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам, удачи нам всем и, конечно, победы!" – отметил министр.

Ранее Шойгу наградил аналогичной медалью командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева. Министр поздравил командующего и также пожелал ему дальнейших успехов на военной службе. По его словам, заслуги Мордвичева уже оценила вся страна.