ЦИК Украины опубликовал результаты после обработки 90% протоколов

Шоумен и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 30,26% голосов после подсчета более 90% бюллетеней, сообщает ТАСС.
На втором месте расположился действующий президент страны Петр Порошенко. Он набрал 15,99% голосов. Третье место занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,36%.
Выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%, будет назначен второй тур. Согласно календарному плану, он пройдет 21 апреля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ходом выборов на Украине. При этом в Кремле считают, что пока преждевременно делать какие-либо выводы, поскольку президентская кампания еще не завершилась.
Аналитики подводят итоги первого тура президентских выборов на Украине
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