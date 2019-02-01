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16:36

Меркель удалила страничку в Facebook

политика за рубежом

16:36

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Фото: ТАСС/AP Photo/Markus Schreiber

Ангела Меркель решила удалить личную страничку в социальной сети Facebook. Об этом канцлер Германии лично заявила в видеообращении, передает ТАСС.

Политик объяснила это тем, что до недавнего времени вела аккаунт в качестве председателя Христианско-демократического союза, но поскольку ушла с этой должности, больше необходимости в личной страничке не видит.

Желающим следить за ее политической жизнью через соцсети Меркель предложила подписаться на аккаунт федерального правительства Германии.

На личную страничку канцлера в Facebook подписаны более 2,5 миллиона пользователей.

Меркель стала самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes. Как и годом ранее, она возглавила рейтинг издания, состоящий из 100 имен.

Занимающая свой пост с 2005 года Меркель не планирует переизбираться в 2021 году, однако фактически она все еще остается лидером Европы.

Следом за канцлером идут британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард, занявшие второе и третье места соответственно.

политика за рубежом

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