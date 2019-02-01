Эксперт признал неотвратимость выхода США из ДРСМД

Изменить ситуацию с намерением США выйти из ДРСМД уже нельзя. В этом уверен политолог Александр Асафов, передает RT.
Он напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности истекает в 2021. По словам Асафова, основная дискуссия развернется именно тогда.
"Угроза размещения есть, и оно, возможно, произойдет, потому что это контракты и деньги для Пентагона. Но в этом направлении мы защищены, у нас даже не паритет, а во многом опережение", – заявил политолог.
При этом происходящее не вызывает опасений эксперта. Асафов отмечает, что американский лидер Дональд Трамп прямо говорит о планах по разработке и заключению нового соглашения.
"Его целью является навязывание своего видения европейским странам – членам альянса и дальнейшая работа, видимо, в деструктивном ключе, над договором СНВ-3, который заключил Обама", – сказал эксперт, назвав ДРСМД промежуточным моментом в цепочке последствий.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный США и СССР, вступил в силу 1 июня 1988 года. Государства обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры с представителями США не привели к продвижению по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В конце октября 2018 года Трамп обвинил РФ в нарушении договора о РСМД. В начале декабря глава Госдепа Майк Помпео дал России 60 дней на выполнение договора – в противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению.
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