В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко

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Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к украинским гражданам.

Речь идет о той части, где глава государства обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их "братьями и сестрами" Украины.

"Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и в Донбассе. Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова – это яд в блестящей обертке", – заявил парламентарий в разговоре с RT. Он добавил, что люди не поверят "убийце собственного народа". Его словам может доверять только западное сообщество.

Крым стал российской территорией по итогам референдума 2014 года, прошедшего на фоне госпереворота на Украине. Большая часть жителей полуострова проголосовала за его переход под Российское управление. Украина отказалась признать результаты референдума.