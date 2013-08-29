Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

29 августа 2013, 18:07

Камерунец через соцсеть выманил у москвича более 250 тысяч рублей

полиция кражи криминал деньги соцсети

Правоохранительные органы задержали гражданина Республики Камерун, который, притворившись американской девушкой, незаконно выманил деньги у жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Потерпевший рассказал, что в соцсети познакомился с девушкой, которая представилась гражданкой США. За вознаграждение она попросила его обналичить в России около 4 миллионов рублей. По словам "девушки", посылку с деньгами должен был забрать ее друг, проживающий в Москве. Однако сначала, по ее просьбе, потерпевший должен был перевести на имя ее знакомого 250 тысяч рублей, чтобы растаможить посылку.

Мужчина согласился и перевел средства, но их оказалось недостаточно. Посредник потребовал еще около 100 тысяч рублей. В этот момент потерпевший решил обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД по Ярославскому району через день после обращения задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний гражданин Камеруна. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, выяснилось, что американки в действительности не существует. Камерунец выдавал себя за нее, чтобы выманить деньги.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать