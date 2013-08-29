Камерунец через соцсеть выманил у москвича более 250 тысяч рублей

Правоохранительные органы задержали гражданина Республики Камерун, который, притворившись американской девушкой, незаконно выманил деньги у жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Потерпевший рассказал, что в соцсети познакомился с девушкой, которая представилась гражданкой США. За вознаграждение она попросила его обналичить в России около 4 миллионов рублей. По словам "девушки", посылку с деньгами должен был забрать ее друг, проживающий в Москве. Однако сначала, по ее просьбе, потерпевший должен был перевести на имя ее знакомого 250 тысяч рублей, чтобы растаможить посылку.

Мужчина согласился и перевел средства, но их оказалось недостаточно. Посредник потребовал еще около 100 тысяч рублей. В этот момент потерпевший решил обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД по Ярославскому району через день после обращения задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний гражданин Камеруна. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, выяснилось, что американки в действительности не существует. Камерунец выдавал себя за нее, чтобы выманить деньги.