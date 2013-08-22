В московской полиции произведен ряд кадровых назначений

В столичной полиции произведен ряд кадровых назначений. Соответствующая информация размещена на сайте ГУ МВД по Москве.

В частности, приказом ГУ МВД от 3 августа назначены: полковник полиции Игорь Орлов – начальником Центра по противодействию экстремизму; подполковник полиции Вячеслав Прилуцкий — начальником отдела МВД по району Богородское; майор полиции Владимир Катков – начальником отдела МВД по району Марьино.

Также в соответствии с приказом от 22 августа назначены: полковник полиции Дмитрий Веселов — начальником отдела МВД России по Даниловскому району; майор полиции Андрей Костюк — начальником отдела МВД по району Марфино; подполковник полиции Андрей Машков — начальником отдела МВД по району Чертаново Северное.