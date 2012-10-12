Три ребенка попали в больницу с нервным срывом после кражи мармелада

Трое детей, уличенных в краже мармелада в супермаркете, госпитализированы с нервным срывом после общения с охранниками магазина, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в одном из магазинов в Южном Бутово. Охранники супермаркета обнаружили факт кражи мармелада, задержали детей и заперли их, решив вызвать родителей для проведения профилактической беседы.

Один ребенок, перенервничав, сам позвонил родителям и сказал им, что его с друзьями задержали. Родители обратились в полицию и сообщили, что дети удерживаются в магазине незаконно, после чего на место происшествия прибыла полиция, родители и вызванная ими "скорая помощь".

После осмотра медиками дети были госпитализированы в состоянии серьезного нервного срыва.

По факту инцидента проводится проверка.

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