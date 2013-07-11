В Южном Бутове задержаны угонщики машин

Сегодня, 11 июля, на территории района Южное Бутово сотрудниками полиции были задержаны предполагаемые участники этнической преступной группы, которые подозреваются в серии краж автомобилей.

Один из задержанных является уроженцем Казахстана, второй - уроженцем Азербайджана. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Как установили сотрудники полиции, на счету подозреваемых свыше 10 эпизодов преступной деятельности, ущерб от которых составляет более 1 миллиона рублей.

В настоящее время полиция продолжает поиск остальных членов организованной преступной группы.