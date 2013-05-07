Форма поиска по сайту

07 мая 2013, 16:30

Безопасность

Назначены новые руководители нескольких столичных отделов полиции

Начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин подписал приказ о назначении на должности сотрудников ГУ МВД Москве. В соответствии с документом, заместителем начальника УВД по СВАО стал полковник полиции Шамиль Сибанов, начальником Отдела МВД по Останкинскому району - подполковник полиции Илья Андреев, а руководить отделом района Теплый стан будет полковник полиции Анатолий Селезнев.

Кроме того, полковник полиции Михаил Киселев Михаил назначен на должность начальника ОМВД по району Коньково, а главой ОМВД по району Филевский парк стал подполковник полиции Александр Стеклянников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

