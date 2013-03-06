Дружинники и участковые должны работать вместе - Якунин

Общественный пункт охраны порядка, народная дружина и участковые должны находиться под одной крышей. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил начальник Главного управления МВД РФ по Москве Анатолий Якунин.

"Нужно чтобы в одном здании располагался пункт охраны общественного порядка, участковый и добровольная народная дружина. – сказал Якунин, – Они должны выстраивать всю профилактическую работу на административном участке".

Напомним, дружинники помогают правоохранителям поддерживать порядок в столице. В их обязанности входит охрана граждан от преступников, а также оказание различного рода помощи населению и общественным организациям.