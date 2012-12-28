28 декабря 2012, 14:31Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием служебной машины
Столичные полицейские восстанавливают картину аварии, в которой пострадала служебная машина. Инцидент произошел на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.
Момент ДТП засняли очевидцы происшествия. Судя по отснятым ими кадрам, черная иномарка на большой скорости врезалась в правое крыло Ford. Автомобиль вынесло со скользкой проезжей части на пешеходную зону, после чего машины перевернулась.
Информации о пострадавших не поступало. Точная дата происшествия неизвестна, по некоторым данным авария могла произойти накануне.
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