Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием служебной машины

Полицейские восстанавливают картину ДТП с участием служебной машины

Столичные полицейские восстанавливают картину аварии, в которой пострадала служебная машина. Инцидент произошел на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.

Момент ДТП засняли очевидцы происшествия. Судя по отснятым ими кадрам, черная иномарка на большой скорости врезалась в правое крыло Ford. Автомобиль вынесло со скользкой проезжей части на пешеходную зону, после чего машины перевернулась.

Информации о пострадавших не поступало. Точная дата происшествия неизвестна, по некоторым данным авария могла произойти накануне.

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