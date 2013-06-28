Столичные полицейские готовятся к спецоперации по борьбе с криминалом

В столице пройдет спецоперация по борьбе с преступниками

Московские полицейские готовятся к спецоперации по борьбе с криминалом. Так, уже с первого июля в столице будут усиленно разыскивать нелегальных мигрантов, таксистов-частников и уличных грабителей, сообщает телеканал "Москва 24".

Сообщать о нарушениях полицейские просят по специальному телефонному номеру, который задействуют на время операции.

Отметим, 27 июня на юго-востоке столицы был обнаружен незаконно возведенный бытовой городок, где проживали почти 1400 иностранных рабочих, все они были доставлены в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации незаконной миграции.