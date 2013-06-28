28 июня 2013, 09:19Безопасность
Столичные полицейские готовятся к спецоперации по борьбе с криминалом
Московские полицейские готовятся к спецоперации по борьбе с криминалом. Так, уже с первого июля в столице будут усиленно разыскивать нелегальных мигрантов, таксистов-частников и уличных грабителей, сообщает телеканал "Москва 24".
Сообщать о нарушениях полицейские просят по специальному телефонному номеру, который задействуют на время операции.
Отметим, 27 июня на юго-востоке столицы был обнаружен незаконно возведенный бытовой городок, где проживали почти 1400 иностранных рабочих, все они были доставлены в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации незаконной миграции.