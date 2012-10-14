Инспектора ГИБДД на Кутузовском сбило колесом грузовика

Инспектор ГИБДД пострадал от отлетевшего колеса грузовика на западе Москвы, передает "Интерфакс".

Накануне на Кутузовском проспекте около дома N48 во время поворота фургона "ЗиЛ", у грузовика оторвались два левых колеса на задней оси. Одно из колес, весом более 50 килограммов, сбило инспектора ГИБДД, несшего дежурство.

В результате майор полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы и ушиб колена. Тем не менее, после осмотра и оказания помощи, врачи отпустили полицейского долечиваться дома.

Ведется расследование инцидента.