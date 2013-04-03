В Москве пройдет отпевание Валерия Золотухина

В Богоявленском соборе Москвы пройдет отпевание Валерия Золотухина

Сегодня, 3 апреля, в Богоявленском соборе Москвы пройдет отпевание Валерия Золотухина. Артист умер после тяжелой болезни 30 марта на 72-м году жизни.

Накануне в Театре на Таганке состоялась гражданская панихида. Проститься с Народным артистом пришли тысячи человек – друзья, коллеги и поклонники его таланта.

Похороны актера состоятся 5 апреля на его родине, в селе Быстрый Исток Алтайского края, на территории построенного им храма Покрова Пресвятой Богородицы.