Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2013, 10:42

Общество

В Москве пройдет отпевание Валерия Золотухина

В Богоявленском соборе Москвы пройдет отпевание Валерия Золотухина

Сегодня, 3 апреля, в Богоявленском соборе Москвы пройдет отпевание Валерия Золотухина. Артист умер после тяжелой болезни 30 марта на 72-м году жизни.

Накануне в Театре на Таганке состоялась гражданская панихида. Проститься с Народным артистом пришли тысячи человек – друзья, коллеги и поклонники его таланта.

Похороны актера состоятся 5 апреля на его родине, в селе Быстрый Исток Алтайского края, на территории построенного им храма Покрова Пресвятой Богородицы.

похороны Валерий Золотухин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика