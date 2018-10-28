Повышенный уровень погодной опасности в Москве продлили на понедельник

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Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на понедельник, 29 октября. Это вызвано сильным ветром, сообщает Гидрометцентр России.

Это означает, что погода потенциально опасна. Также повышенный уровень погодной опасности будет действовать на территории соседних Смоленской, Рязанской, Тульской и Калужской областей.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Москве воздух прогреется до +4... +6 градусов, по области будет от +2 до +7. Ветер подует юго-западный с переходом на северный, со скоростью 5–10 метров в секунду. В порывах его скорость возрастет до 12–17 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное – 744 миллиметра ртутного столба. В ночь на понедельник похолодает до -2... 0 градусов. В регионе столбики термометров опустятся до -3.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявляли в столичном регионе на 28 октября.