В воскресенье в Москве воздух прогреется до +4 градусов

Агентство "Москва"/Киселев Сергей

В воскресенье, 28 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +4 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Также 28 и 29 октября ожидается стремительный рост атмосферного давления, в течение следующей недели атмосферное давление может достигнуть 765-770 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столичном управлении МЧС москвичей предупредили о сильном ветре, который начнет дуть в субботу вечером и продлится до раннего утра воскресенья.

"В период с 20:00 до 04:00 28 октября в Москве местами ожидаются порывы ветра 12-17 м/с, дождь", - говорится в сообщении МЧС.

На следующей неделе в дневные часы может похолодать до минусовых показателей. В городе ожидается до 6 градусов ниже нуля, предупредили синоптики. Кроме того, специалисты не исключили, что в ночь на 30 октября в столице появится первый снежный покров.