Желтый уровень погодной опасности продлили в столице на 28 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили на 28 октября из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать в течение 32 часов.

Ранее сообщалось, что на выходные в столице ожидаются дождь, переходящий в снег, низкие температуры и сильный ветер. Днем в субботу метеорологи обещают не теплее +5, а ближе к ночи воздух может охлаждаться до минусовых значений.

При этом по ощущениям будет казаться, что температура ниже из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. В МЧС также предупреждают о гололедице и просят автомобилистов быть внимательнее на дорогах. По прогнозам, такая погода продержится все выходные.

Холодный дождь, снег и ветер прогнозируют в Москве

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