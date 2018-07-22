Жителей столицы предупредили о дожде и сильном ветре в воскресенье

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В столице в воскресенье, 2 июля, ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Ночью с 21 июля на 22 июля плюс 18-20 градусов, днем 22 июля 22-24 градусов тепла. Ночью облачно с прояснениями", – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности. Пешеходам рекомендуется находиться вдали от деревьев и шатких конструкций. Автомобилистам советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в конце рабочей недели в столице суммарно выпало почти 35 процентов месячной нормы осадков. Синоптики называют теплую и очень сырую погоду в столице обострением "Балтийского синдрома".