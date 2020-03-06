Синоптики обещают потепление до 12-16 градусов в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики обещают потепление на 2-4 градуса в Центральном федеральном округе. В ближайшие выходные в Белгородской, Воронежской и Курской областях воздух прогреется до плюс 14–16 градусов, приводит ТАСС данные метеоспециалистов.

Стало известно, что в среднем по ЦФО столбики термометров покажут до плюс 10–12 градусов. Однако в большинстве регионов прогнозируются дожди.

По расчетам местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во Владимирской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях будет до плюс 13 градусов.

В ЦГМС добавили, что не более 10 градусов тепла стоит ждать в Брянской и Ивановской областях. На один градус холоднее будет в Костромском, Смоленском, а также Ярославском регионах.

Ранее стало известно, что праздничные выходные в Москве будут облачными и дождливыми.

