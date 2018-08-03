Желтый уровень погодной опасности продлили на 36 часов из-за жары

3 августа, 12:15
Фото: depositphotos/duha127
Объявленный накануне желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили еще на 36 часов. Это связано с высоким риском возникновения пожаров из-за жары, сообщает Гидрометцентр России
Как пояснили в метеослужбе, в ближайшие 36 часов в Москве и области сохранится вероятность пожаров. По прогнозам, в пятницу, 3 августа, воздух прогреется до +30 градусов.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с очень жаркой погодой. Чтобы не перегреться под палящим солнцем, в ведомстве посоветовали пить больше воды, носить светлую одежду и не забывать про головной убор.
По словам синоптиков, днем в субботу, 4 августа, столбики термометров поднимутся до плюс 26–28 градусов. При этом во второй половине дня пройдут кратковременные дожди и грозы, предупредили синоптики.
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