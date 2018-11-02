Синоптики рассказали о погоде в праздничные выходные

портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в предстоящие выходные ожидается теплая, но дождливая погода. К началу новой недели, по прогнозам синоптиков, осадки прекратятся, сообщает портал "Метеовести".

В субботу, 3 ноября, пройдет дождь, но теплая погода сохранится. В воскресенье, 4 ноября, в первой половине дня возможен дождь, а к вечеру город накроет Азорский антициклон, идущий с Западной Европы. Он и обеспечит столице тепло и солнце.

Днем в субботу ожидается 6–8 градусов тепла, в воскресенье температура воздуха составит 5–7 градусов.

В понедельник будет ясно и до плюс 7 градусов.

Ноябрь в столице начался с заметного потепления. Как отмечают метеорологи, с наступлением последнего месяца осени в столицу пришло "прабабушкино" лето. Впереди сезон устойчивой, солнечной и достаточно теплой для ноября погоды.

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