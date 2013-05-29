Форма поиска по сайту

Новости

29 мая 2013, 12:32

Транспорт

Поезда повышенной комфортности отправятся в Рязань и Калугу

Начиная с конца 2013 года, до Калуги и Рязани можно будет доехать на поездах повышенной комфортности. ОАО "Центральная ППК" заключила контракт на покупку четырех современных электропоездов на сумму 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

Новые 12-ти вагонные электропоезда будут иметь современный дизайн кузова и интерьер вагонов. Внутри вагонов будут размещены прислонно-сдвижные двери с электроприводом, а в салонах и тамбурах – системы видеонаблюдения. Кроме того, в вагонах появятся микроклиматические установки и экологически чистые туалетные комплексы.

