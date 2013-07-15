Между Москвой и Петербургом начал курсировать обновленный "Сапсан"

Первый обновленный поезд "Сапсан" начал курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.

Модернизация, в первую очередь, затронула вагоны №1 и №2 "бизнес-класса". Так, в вагоне №1 установлены комфортабельные пассажирские кресла с индивидуальным столиком, лампой для чтения и розеткой с напряжением 220 вольт для зарядки и подключения мобильных устройств.

Каждое кресло оборудовано пультом управления для регулировки положения. "Широкий диапазон регулировок наклона и поясничной поддержки кресла при помощи электропривода, широкие подлокотники, удобный подголовник и поддержка для ног позволят пассажирам провести время в поездке с комфортом и даже отдыхать лежа в пути следования", - сообщается в пресс-релизе РЖД.

Кресла в вагоне №1 установлены в вагоне по схеме 2+1, в вагоне №2 - по схеме 2+2.

Кроме того, в обновленном "Сапсане" появился четырехместный салон-купе (VIP-переговорная) с необходимой презентационной техникой и возможностью ведения переговоров.

С декабря текущего года в вагонах №1 всех поездов "Сапсан" будет введен новый класс сервисного обслуживания ("первый класс"), а услуги по типу "бизнес-класс" пассажирам будут предоставляться в вагонах №2.