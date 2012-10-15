Борец с наркоманами сжег жилой дом под Мытищами

В деревне Юдино Мытищинского района поздно вечером 14 октября сгорел заброшенный жилой дом. По предварительным данным, здание поджог жилец из соседнего дома. Таким образом он пытался отвадить наркоманов и алкоголиков.

"К сотрудникам ГИБДД (приехавшим на место ЧП) подошел молодой человек, по внешним признакам в состоянии опьянения, и сообщил, что знает кто поджог этот дом. Посадив 30-летнего мужчину в служебную машину, сотрудники полиции поехали к дому предполагаемого подозреваемого. По пути следования им на встречу вышел мужчина, на которого и указал свидетель", – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

После этого оба мужчины были доставлены в 4-й отдел полиции МУ МВД России "Мытищинское". В районе 00:10 участковый обнаружил 30-летнего свидетеля, висящим на ремне от сумки, привязанном к решетке. Спасти мужчину не удалось. Как оказалось, погибший был наркоманом со стажем.

Второй мужчина сознался в поджоге. Он сообщил, что ранее неоднократно предупреждал наркоманов и алкоголиков, облюбовавших пустующий дом, что сожжет его. В настоящее время следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.