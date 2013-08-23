Форма поиска по сайту

23 августа 2013, 20:14

Россияне вышли в плей-офф на турнире по бич-волею в Москве

Россияне Константин Семенов и Вячеслав Красильников нанесли поражение швейцарскому дуэту Филипп Габатулер/Йонас Вейнгарт в заключительном матче группового этапа турнира Большого Шлема по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

Встреча группы А завершилась со счетом 2-1 (21:17, 13:21, 15:13), передает "Р-Спорт".

Таким образом, россияне выиграли два матча из трех на групповом этапе и пробились в плей-офф, матчи которого стартуют 24 августа.

пляжный волейбол

