Приспособленные для инвалидов пляжи могут появиться в Москве

Приспособленные для инвалидов пляжи могут появиться в этом году в Москве. Об этом сообщил и.о. префекта Северного округа Москвы Владислав Базанчук.

Жительница севера столицы инвалид-колясочник Ксения Безуглова предложила властям свой проект, как приспособить пляжи для инвалидов, поскольку , по ее словам, пока московским инвалидам недоступны зоны отдыха с купанием.

Базанчук отметил, что сейчас ведутся работы по благоустройству в парке "Левобережный", где есть пляж. Чиновник не исключил, что власти могут использовать наработки Безугловой, внести изменения в проект и уже к сентябрю их реализовать, передает РИА Новости.