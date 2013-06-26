Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня 2013, 20:00

Туризм

Приспособленные для инвалидов пляжи могут появиться в Москве

Приспособленные для инвалидов пляжи могут появиться в этом году в Москве. Об этом сообщил и.о. префекта Северного округа Москвы Владислав Базанчук.

Жительница севера столицы инвалид-колясочник Ксения Безуглова предложила властям свой проект, как приспособить пляжи для инвалидов, поскольку , по ее словам, пока московским инвалидам недоступны зоны отдыха с купанием.

Базанчук отметил, что сейчас ведутся работы по благоустройству в парке "Левобережный", где есть пляж. Чиновник не исключил, что власти могут использовать наработки Безугловой, внести изменения в проект и уже к сентябрю их реализовать, передает РИА Новости.

пляжи инвалиды

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика