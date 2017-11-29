Движение на нескольких участках в центре Москвы ограничат с декабря

29 ноября, 16:59
Фото: портал мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение транспорта в центре столицы ограничат с 1 декабря 2017 года.
Это связано с реконструкцией инженерных сетей в Вишняковском переулке на Большой Татарской улице, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. С 1 по 25 декабря 2017 года однополосное ограничение введут на участке Вишняковского переулка от дома 53/18, строения 1 по Пятницкой улице до дома 4 по Вишняковскому переулку. С 9 января по 30 апреля 2018 года по одной полосе будет недоступно от дома 2/34 по Малому Татарскому переулку до дома 46 по Большой Татарской улице, а также на Озерковской набережной – от дома 38-40 до дома 42/2.
В этот же период ограничат участок от дома 4/8 по Большому Татарскому переулку до дома 42/2 по Озерковской набережной и участок Малого Татарского переулка в районе дома 34/2, строения. Изменения будет действовать на одной полосе с организацией приоритетного права проезда. Все ограничения круглосуточные.
С 29 ноября по 6 декабря в Театральном проезде возле Площади Революции и с 28 ноября по 10 декабря у Театральной площади ограничения введут в связи с подготовкой к Новому году. До 25 декабря нельзя будет проехать по одной полосе от дома 14 до дома 20 на улице Льва Толстого. Закрыт съезд с Николоямской набережной на внешнюю сторону Садового кольца. На улице Усачева от переулка Усачева до Трубецкой площади до 1 мая 2018 года перекрыта одна полоса.
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