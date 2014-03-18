Форма поиска по сайту

18 марта 2014, 17:47

Транспорт

На Боровицкой площади сломался светофор

Читатель M24.ru сообщил, что на Боровицкой площади сломан светофор – там постоянно горит "красный".

"Полчаса стояли на "красный" на повороте в сторону центра На моховая, потом кто как мог выехал", - сообщил читатель. Также он отметил, что в том же районе сломан светофор у пешеходного перехода - постоянно "мигает" разрешающий сигнал.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

переходы светофоры Боровицкие ворота новости читателей московский папарацци

